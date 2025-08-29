مجرمون يوظّفون الروبوت «كلود» في عمليات ابتزاز واحتيال

قالت شركة «أنثروبيك»، المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، ومقرها الولايات المتحدة، في تقريرها الاستخباراتي حول التهديدات، إن مجرمي الإنترنت يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لشن هجمات إلكترونية.

وأضافت الشركة أنه تم استخدام روبوت الدردشة التابع لها «كلود» بشكل غير مشروع لاختراق الشبكات، وسرقة البيانات وتحليلها، وصياغة «مطالب ابتزاز موجهة نفسياً»، وفي بعض الحالات، هدد المهاجمون بنشر معلومات مسروقة ما لم يحصلوا على مبالغ تتجاوز 500 ألف دولار.

وقالت الشركة إنه، خلال الشهر الماضي وحده، تم استهداف 17 مؤسسة في قطاعات الرعاية الصحية والحكومة والمؤسسات الدينية، وساعد «كلود» المهاجمين في تحديد الثغرات الأمنية، وتحديد الشبكة المستهدفة، والبيانات التي ينبغي استخراجها.

وقال مدير شركة «أنثروبيك»، جاكوب كلاين، لموقع «ذا فيرج» التقني، إن مثل هذه العمليات كانت تتطلب في السابق فِرَقاً متخصصة من الخبراء، لكن الذكاء الاصطناعي يتيح الآن لشخص واحد فقط شن هجمات متطورة.

كما وثقت «أنثروبيك» حالات لعناصر من كوريا الشمالية، استخدموا روبوت الدردشة «كلود»، أثناء انتحال صفة مبرمجين يعملون عن بعد لمصلحة شركات أميركية، من أجل «تمويل برامج الأسلحة الكورية الشمالية»، حيث ساعدهم الذكاء الاصطناعي على التواصل مع أصحاب العمل، وأداء مهام يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإنجازها بأنفسهم.