الصين تقيم أكبر شبكة شحن للسيارات الكهربائية في العالم

كشف رئيس الإدارة الوطنية للطاقة الصينية، وانغ هونجشي، أن الصين أقامت أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية، خلال الخطة الخمسية الـ14، التي تمت خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هونجشي القول إن البلاد أقامت، أيضاً، أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة توليد الطاقة المركبة من نحو 40% إلى نحو 60%.

وقال متحدث باسم لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية الصينية، إن الصين لديها نحو 9.92 ملايين محطة شحن للسيارات الكهربائية، بنهاية مايو الماضي، منها 3.05 ملايين محطة شحن عامة، و6.87 ملايين محطة خاصة، بمعدل زيادة بلغ نحو 56% سنوياً.

في الوقت نفسه تضم هذه المحطات، حتى نهاية يوليو، 16.696 مليون وحدة شحن، بزيادة نسبتها 53% سنوياً.