اقتراح برفع سنّ التقاعد للطيارين إلى 67 عاماً

طلبت مجموعة تمثل شركات طيران عالمية من الوكالة المعنية التابعة للأمم المتحدة رفع الحد الدولي لعمر الطيارين التجاريين إلى 67 عاماً من 65 عاماً، وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النقل الجوي يفوق المتاح من الطيارين.

ومن المقرر أن تنظر منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة في المقترح، الذي تعارضه نقابات رئيسة للطيارين في الولايات المتحدة، خلال جمعيتها العامة التي ستُعقد في 23 سبتمبر المقبل.

وتحظر القواعد الدولية على الطيارين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً قيادة رحلات دولية، ويطبِّق عدد من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، القاعدة نفسها محلياً أيضاً.

وقالت رابطة النقل الجوي الدولي، التي تمثل نحو 350 شركة طيران، إن رفع الحد عامين هو «خطوة متأنية، لكنها معقولة ومتسقة مع السلامة».

وأضافت الرابطة «ينبغي أن يكون أحدهما أصغر من 65 عاماً، إذا كان الطيار الآخر أكبر من هذا العمر».