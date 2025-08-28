العراق .. مراهق يقتل شقيقته لأنها رفضت تحضير الفطور

شهد العراق صباح امس جريمة مروعة، عندما أقدم مراهق لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على قتل شقيقته الجامعية في قضاء المناذرة شرقي مدينة النجف، إثر خلاف بسيط حول إعداد وجبة الفطور.

وتعود تفاصيل الحادثة، بحسب وسائل إعلام محلية، إلى نشوب مشادة كلامية بين الشقيقين، بعدما رفضت الفتاة تحضير وجبة الفطور له.

وسرعان ما تحوّل الخلاف في لحظات إلى جريمة دامية، إذ استل المراهق سكيناً ووجّه لشقيقته عدة طعنات قاتلة أردتها جثة هامدة داخل منزل العائلة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة وألقت القبض على الجاني، ليُحال مباشرة إلى مركز الأحداث باعتباره قاصراً، في وقت باشرت فيه الشرطة بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها الكاملة.