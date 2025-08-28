3 عرسان يومياً.. سيدني سويني تتلقى عدداً خيالياً من طلبات الزواج بعد انفصالها

تحوّلت النجمة الأميركية سيدني سويني إلى ساحة صاخبة من العروض العاطفية، فقد كشفت تقارير إعلامية أن الممثلة الشابة تتلقى ما يقارب 100 عرض زواج شهرياً منذ إعلان انفصالها عن خطيبها جوناثان دافينو في آذار 2025، أي بمعدل 3 عرسان يومياً.

وتنوّعت هذه العروض بين مشاهير ولاعبي كرة قدم في الدوري الإنكليزي الممتاز، إضافة إلى رجال أعمال أثرياء من الشرق الأوسط وآسيا، غير أن جميعها قوبلت بالرفض حتى الآن.

وفي تصريحات إعلامية، أكدت بطلة مسلسل Euphoria، البالغة من العمر 27 عاماً، أنها باتت تجد نفسها في مواجهة يومية مع رسائل خاصة غير مرحب بها، مشيرة إلى أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد تمثل مساحة آمنة لها.

وقالت: "كل من يتجاوز حدود الاحترام يتم حظره فوراً"، موضحة أن الكم الهائل من الرسائل جعلها تعيش حالة من القلق كلما شاركت صورة أو مقطعاً جديداً.