«دبي للمرأة»: يوم يُجسّد كل معاني التكريم

أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، أن يوم المرأة الإماراتية يجسّد كل معاني التكريم من القيادة للمرأة الإماراتية، وتقدير جهودها وعطائها وإسهاماتها المؤثرة في مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها، كما يعكس النموذج الإماراتي الملهم عالمياً في دعم المرأة منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقالت نعيمة أهلي: «أتوجه في هذه المناسبة الوطنية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأتقدم إلى سموها بالشكر والامتنان لما قدمته وتقدمه من جهود خالدة في مسيرة تمكين المرأة».

كما توجهت بالتهنئة والتبريكات إلى حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مشيدةً بمبادرات سموها لدعم المرأة وتطوير مهاراتها المهنية والقيادية.