«دبي للإعلام» والمستشفى الأميركي يطلقان «The Doctors» بالعربي 

لإطلاق النسخة الأولى من البرنامج التلفزيوني العالمي الشهير The Doctors بنسخته العربية، وقّعت «دبي للإعلام» اتفاقية تعاون مع المستشفى الأميركي دبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المحتوى الصحي التوعوي، وتقديم معلومات طبية موثوقة وموثقة من مصادر معتمدة، بما يخدم مختلف فئات الجمهور، ويرتقي بمستوى الوعي المجتمعي.

ووُقِّعت الاتفاقية خلال حفل بمقر المستشفى، ووقّعها عن «دبي للإعلام» المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، سالم باليوحة، وعن المستشفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأميركي، دبي شريف بشارة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ومجموعة من الكوادر الطبية والفنية المعنية بتطوير محتوى البرنامج وتنفيذه.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود الإعلامية والطبية لتقديم محتوى تثقيفي مرئي يعالج موضوعات صحية بأسلوب مبسط وجذاب، مع استضافة نخبة من الأطباء والخبراء في مجالات متعددة.

ويتميّز برنامج The Doctors، الذي ستُبث حلقاته قريباً عبر شاشات مؤسسة دبي للإعلام، بتناوله لمجموعة من الحوارات والمواضيع الجديدة التي تناقش المشكلات الطبية وآخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية بشكل مقنع وعلمي، إلى جانب مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالقضايا الصحية والطبية المختلفة، والإجابة عن أسئلة المشاهدين.

وقال سالم باليوحة إن «توقيع الاتفاقية يأتي في إطار دعم (أجندة دبي الاجتماعية 33)، التي تُعدّ خريطة طريق شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة على مختلف الصعد بما في ذلك بناء مجتمع أكثر صحة ووعياً، عبر تعزيز الرعاية الصحية المتقدمة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأنماط الحياة الصحية، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال».

وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام «دبي للإعلام» بأداء دور محوري في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، من خلال توظيف أدوات الإعلام الحديثة لإيصال رسائل صحية وتوعوية مؤثرة وموثوقة، مؤكداً أن «دبي للإعلام» تعمل على تكريس الإعلام كعنصر فاعل في التنمية المجتمعية، عبر تعزيز الوعي الوقائي، والدعوة إلى الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، وتيسير الوصول إلى المعلومات الطبية الموثوقة بأسلوب مبسط وشامل، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام.

وأوضح باليوحة أن The Doctors سيستضيف نخبة من الأطباء العالميين، وستعتمد حلقاته على أبحاث وبيانات علمية مستمدة من واقعنا المحلي، مثل أنواع الحساسيات المنتشرة في المنطقة، أو الأمراض الشائعة لدينا، ما يمنح البرنامج بُعداً علمياً محلياً عميقاً، كما سيتم التوسع في تقديم محتوى البرنامج رقمياً عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسة، بما يعزز من ثراء المحتوى الصحي المتاح للجمهور.

من جانبه، قال شريف بشارة: «لا نحتفي اليوم بإطلاق برنامج تلفزيوني فحسب، بل نعلن انطلاقة شراكة استراتيجية تجمع المستشفى الأميركي دبي والإعلام، تربط بين المعرفة الطبية العميقة والطموح الإعلامي العالمي، من خلال أحد أنجح البرامج الطبية على مستوى العالم، The Doctors ولكن هذه المرة بصبغة عربية، وبرؤية تُجسّد التزام دبي الدائم بأن تكون في الصدارة ليس فقط في الإعلام، بل في الإعلام الصحي تحديداً».

وأضاف: «نحن في المستشفى، وبالشراكة مع دبي للإعلام التي تقود هذه الحملة المتميّزة، نؤمن بأن الوقت قد حان لنرسل رسالة واضحة إلى العالم: دبي اختارت أن تكون الوجهة الأولى عالمياً في مجال الإعلام الصحي، وأن تبني منصة معرفية موثوقة تنير الطريق لكل باحث عن الحقيقة الطبية والمعلومة الدقيقة».

مرجع حي

قال شريف بشارة إنه «ابتداءً من الموسمين الثاني والثالث للبرنامج، سنستضيف نخبة من كبار الأطباء من مختلف دول العالم، سيأتون إلى دبي ليسهموا في تعزيز هذه الرسالة، وينقلوا خلاصة تجاربهم وخبراتهم إلى جمهورنا العربي، ولن يكون البرنامج مجرد سرد لمعلومات طبية، بل مرجعاً حياً وديناميكياً، يعكس التقدم في مجالات التشخيص والعلاج والبحث العلمي، وسواء كنت مريضاً تبحث عن إجابة، أو طبيباً يطمح إلى متابعة الجديد، أو باحثاً عن التوعية العامة، ستجد في The Doctors ما يفيدك ويلهمك».

سالم باليوحة:

. «دبي للإعلام» تعمل على تكريس الإعلام كعنصر فاعل في التنمية المجتمعية، عبر تعزيز الوعي الوقائي.

شريف بشارة:

. حان الوقت لنرسل رسالة إلى العالم: دبي اختارت أن تكون الوجهة الأولى عالمياً في مجال الإعلام الصحي.