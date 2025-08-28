«قمة المليار متابع 4».. مبادرات عالمية متفردة وجائزة بمليون دولار

اختتمت «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اجتماعاتها التحضيرية للنسخة الرابعة، معتمدة أجندة غنية بالموضوعات والبرامج التي ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى الهادف والاقتصاد الرقمي، معلنة عن إطلاق أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات العالمية المتفردة، ومتحدثين يتابعهم أكثر من ثلاثة مليارات متابع.

وتقام النسخة الرابعة من «قمة المليار متابع» برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، بجميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف دبي للمستقبل، خلال الفترة من التاسع إلى 11 يناير 2026، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتضمنت الاجتماعات، على مدى خمسة أيام من النقاشات التفاعلية، مشاركة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى منصات التواصل الاجتماعي وشركات الإعلام الرقمي، إضافة إلى نخبة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين العالميين، وخبراء الإعلام الجديد، وعدد من رواد الأعمال، إذ استعرضوا معاً سبل تعزيز الحضور الإعلامي للقمة وأساليب سرد القصص وصياغة المحتوى الهادف، وناقشوا الاتجاهات التقنية والتحولات في اقتصاد المؤثرين، وبحثوا أدوات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي وسبل مكافحة المعلومات المضللة.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعم واحتضن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى عبر 30 عاماً من مسيرته التنموية والقيادية، مضيفاً أن اقتصاد صناعة المحتوى قوة اقتصادية بآفاق غير محدودة، والإمارات لا تكتفي اليوم بمواكبة تطوراته فقط، بل تقود وتحدد مسارات جديدة فيه.

وأشار إلى إطلاق أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار، بالشراكة مع Google Gemini لتعزيز دور الإمارات في اقتصاد صناعة المحتوى.

وتهدف «قمة المليار متابع» - من إطلاق الجائزة التي سيتم خلالها تكريم الفائز، وعرض أفضل 10 أفلام متنافسة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من القمة - إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي بالرسائل الإنسانية التي يجب أن تحملها هذه الأفلام، إضافة إلى تعزيز القدرات الإبداعية والرؤية الجمالية والمهارات المتقدمة في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام، حيث باتت الأفلام القصيرة اليوم من أكثر الوسائل انتشاراً وأقدرها على إيصال الرسائل الهادفة والمؤثرة إلى الجمهور.

وتشترط الجائزة أن يكون الفيلم مولداً بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن يكون إبداعياً وواقعياً، حيث يعتمد التحكيم في الجائزة على السرد القصصي والإبداع ودمج الذكاء الاصطناعي والتنفيذ والتوافق مع الموضوع لإيصال رسالة إنسانية، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال شهر سبتمبر، والإعلان عن بداية المنافسة.

وستشهد أجندة النسخة الرابعة توسعاً كبيراً في الجلسات التفاعلية والشراكات الدولية، بما يتيح فرصاً أكبر لصناع المحتوى لابتكار أعمال مؤثرة وهادفة، انسجاماً مع دور الإمارات الهادف إلى تمكين هذه الفئة، وتوفير البيئة المناسبة التي تتيح لهم النمو والانتشار عالمياً.

كما تعمل القمة على لعب دور مهم كمنصة لتسريع التحول الإبداعي العالمي، عبر جمع المبدعين من مختلف أنحاء العالم على طاولة واحدة، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتوفير منصات للتجربة والابتكار، ودعم الشركات الناشئة.

ومثّلت الاجتماعات التحضيرية محطة محورية في صياغة أجندة قمة المليار متابع، في نسختها الرابعة التي ستشهد مبادرات نوعية عدة، إضافة إلى أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت القمة اعتمادها للنسخة الثانية من برنامج «الاستثمار في صناعة المحتوى»، الذي ينظمه ويدعمه «مقر المؤثرين»، بالتعاون مع شركة «500 جلوبال»، والذي يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية، وتشجيع الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم على نقل مقارها إلى دولة الإمارات، وترسيخ دور الدولة مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى الهادف.

جناح خاص

كشفت قمة المليار متابع، خلال الاجتماعات التحضيرية، عن استحداث جناح خاص لشركات صناعة المحتوى، للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يمثل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة.

. 9 إلى 11 يناير 2026، تنطلق القمة الجديدة تحت شعار «المحتوى الهادف».