المرأة الإماراتية.. شكراً راعية الأمل

28 أغسطس تاريخ مختلف في وطن يقدّر عطاءات بناته، ويدفعهن إلى مزيد من التمكين وتحقيق الأحلام التي لا تحدها حدود.. وفي يوم المرأة الإماراتية هنا خطوات واثقة لأكثر من جيل، خطوات تختصر المسيرة، وتروي بعض فصولها، من «الأم» التي تربّي الطموح وترعى الأمل، إلى «الابنة» التي ستكمل غداً القصة المشرقة، وتشارك في إنجازات المستقبل، بين جنبات وطن يراهن على بناته ويثق بقدراتهن التي تذلل التحديات في جميع الميادين.