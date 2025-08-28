مطاعم «كراكر باريل» تتراجع عن التغيير: شعارنا القديم باقٍ

أعلنت سلسلة مطاعم «كراكر باريل» الأميركية، أول من أمس، التراجع عن تغيير تصميم شعارها، بعد ردود فعل غاضبة، بما في ذلك انتقادات من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت الشركة قد أطلقت، الأسبوع الماضي، شعاراً بسيطاً مجدداً، أزالت فيه صورة رجل عجوز يتكئ على برميل، كما أُزيلت عبارة «متجر الريف القديم»، ليقتصر الشعار الجديد على اسم سلسلة المطاعم فقط.

وأثارت هذه الخطوة غضباً عبر الإنترنت، حيث اتهم محافظون السلسلة بأنها «تقدمية»، بحسب وسائل إعلام.

وعلّق ترامب على خطة الشركة، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، قال فيه «على (كراكر باريل) العودة إلى الشعار القديم، والاعتراف بالخطأ بناء على ردود فعل العملاء، وإدارة الشركة بشكل أفضل من أي وقت مضى».

وبعد ساعات قالت الشركة: «قلنا إننا سنستمع، وقد فعلنا، سيختفي شعارنا الجديد، وسيبقى شعارنا القديم»، وهو ما أشاد به البيت الأبيض.