النداء الأخير من «مفاجآت صيف دبي»: لا تفوتوا عروض نهاية الأسبوع الختامية

مع قرب انتهاء دورتها الأكثر تميزاً الأحد المقبل، دعت مفاجآت صيف دبي 2025 الجمهور إلى الاستمتاع باحتفالات عطلة نهاية الأسبوع الختامية لبرنامجها الحافل بالعروض والأنشطة والتجارب المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة.

وبعد مرور أكثر من شهرين من الاحتفالات الصيفية، يمكن للجميع الحصول على فرصة أخيرة للاستمتاع بحفلات موسيقية لا تُفوت، وأنشطة ترفيهية للعائلات، وفعاليات لياقة بدنية، وسحوبات وتخفيضات في إطار موسم العودة إلى المدارس.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من التجارب الاستثنائية قبل إسدال الستار على دورة 2025 من «المفاجآت».

وتنطلق تخفيضات نهاية الموسم من لثلاثة أيام، لتصل إلى 90% على أبرز العلامات، ما يشكل الفرصة الأمثل للتسوق والاستفادة من العروض قبل انتهاء مفاجآت صيف دبي.

وستتألق كوكبة من النجوم، ومجموعة من العروض على أكبر مسارح المدينة في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، حيث يستضيف فندق جميرا بيتش عرض ذا ليتل مرميد للأطفال، وتحيي الفنانة الحائزة جائزة غرامي مايسي غراي حفلاً موسيقياً على مسرح كوكاكولا أرينا، فيما تستضيف دبي أوبرا العرض المسرحي ريد كاربت للمرة الأولى، ويُقام عرض «ذا ليتل ميرميد»، الذي يُقدم مغامرة ممتعة تحت سطح الماء في فندق جميرا بيتش. وعرض منصور، شخصية الرسوم المتحركة الإماراتية المحببة لدى الأطفال لمرتين يومياً في فندق جميرا بيتش.

ويطل النجم رامي صبري في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، وتستضيف كوكاكولا أرينا حفل ليجاسي أوف ذا خانز، والذي يحييه الفنان راحت فاتح علي خان، مع نجله النجم الصاعد شازمان علي خان. كما يحيي ثنائي الراب الباكستاني يونغ ستانرز حفلاً موسيقياً في «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام.

ويستضيف مسرح دبي أوبرا حفل هارتس ان هارموني، الذي يحييه غلام علي، مع نجله عامر، وحفيده نذير الأحد المقبل.

وضمن «المفاجآت» يستمر عرض طبق بـ10 دراهم الشهير من مفاجآت صيف دبي حتى الأحد المقبل، ويتوافر في أكثر من 190 مطعماً.

فيما يختتم عالم مدهش فعالياته الخميس في القاعات من 4 إلى 7 بمركز دبي التجاري العالمي، حيث يقدم 118 لعبة موزعة على خمس مناطق، بالإضافة إلى تذاكر الدخول غير المحدود طوال اليوم للعائلات.

كما يمكن للعائلات الاستمتاع بزيارة مهرجان السنافر في نخيل مول حتى الأحد المقبل. ويقدم ميركاتو عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة، إلى جانب السيرك الكوميدي العالمي، وعرض مانتيجا ستريت الكوميدي، والكثير من الأنشطة اليومية المجانية والمليئة بالمرح، والألعاب، والحركات البهلوانية.