أرملة تحتفظ بـ«جزء» من زوجها المتوفى حرفياً.. وتدافع عن قرارها

عندما فقدت أنجليكا راديفسكي زوجها في وقت سابق من هذا العام، لم تكتفِ بصورة مؤطرة أو صندوق ذكريات، بل احتفظت بجزء منه حرفياً.

إذ قررت الممرضة، البالغة من العمر 35 عاماً، من ولاية فرجينيا الغربية، إزالة جزء موشوم من جلد زوجها الراحل تي جيه جراحياً بعد وفاته، ثم تأطيره وعرضه في منزلهما. وقالت في فيديو على «تيك توك» حصد ما يقرب من 30 مليون مشاهدة: «لقد تحدثنا عن الأمر من قبل. كنت أعرف أننا سنفعل ذلك».

وكان الوشم الذي اختارا الاحتفاظ به هو وشم يجسد خوذة فريق بيتسبرغ ستيلرز بالألوان الكاملة، مزيناً برسومات جمجمة، بلوني الرجل المفضلين الأسود والذهبي.

وقال موقع «فايس» إن الأرملة أزالت وشم زوجها ووضعته في إطار فني، بمساعدة شركة «احفظوا حبري للأبد» (Save My Ink Forever)، وهي شركة مقرها أوهايو متخصصة في حفظ الجلد الموشوم للعرض.

ونشرت الأرملة أنجليكا تعليقها بسعادة: «هذه ليست نسخة طبق الأصل. بل يمكنك رؤية شعره وتجاعيده...».

ودافعت عن موقفها بسبب تعرضها لانتقادات بقولها لمجلة «بيبول»: «ليس عليك أن تجعلني أشعر بالسوء لمجرد أن هذا ليس ما تريده». فبالنسبة لها ولابنها، ليس هذا تذكاراً مروعاً، بل هو صلة ملموسة؛ مضيفة: «نشعر بوجوده هنا كثيراً، روحياً وطاقياً».

وهي الآن تستخدم منصتها للحديث عن الحزن، والتخطيط لنهاية الحياة، وكيف يمكن الاستعداد لها. وتساءلت: «لماذا لا نبدأ بجعل الحديث عن الموت أمراً طبيعياً، وليس قبيحاً؟».