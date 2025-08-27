أعلنت شركة سبيس إكس نجاح الرحلة التجريبية العاشرة لصاروخ ستارشيب بعد عدة تأجيلات سابقة، والتي تضمنت للمرة الأولى، محاكاة ناجحة لعملية نشر الأقمار الاصطناعية.

وأوضحت الشركة أن الصاروخ، انطلق من قاعدة الإطلاق الخاصة بها في ولاية تكساس، وحلق في الفضاء لبعض الوقت قبل أن يهبط في المحيط الهندي بعد نحو ساعة من الإقلاع.

وكان من المقرر أن تنطلق الرحلة يوم “الأحد” الماضي، لكنها تأجلت مرتين، الأولى لإصلاح عطل في أنظمة أرضية، والثانية بسبب سوء الأحوال الجوية.