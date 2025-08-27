176 مُشارَكة في مسابقة الكتابة الإبداعية

سجّلت مسابقة الكتابة الإبداعية 2025، التي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ضمن حملة «اقرأ، احلم، ابتكر»، قفزة قياسية في عدد المُشارَكات، إذ استقبلت هذا العام 176 مشاركة قدمها 139 طالباً وطالبة، مقارنة بـ53 مشاركة في دورة 2024، ما يمثل نسبة نمو غير مسبوقة تجاوزت 230%، وهو ما يعكس نجاح المسابقة الموجهة للفئة العمرية من ستة أعوام إلى 18 عاماً في ترسيخ مكانتها كمبادرة وطنية فاعلة لرعاية المواهب الأدبية الناشئة، وتحفيز الجيل الجديد على التعبير عن ذاته من خلال اللغة العربية.

وعلى الرغم من الزخم الكبير الذي شهدته هذه الدورة، تم استبعاد 33 مشاركة من أصل 176، بسبب مخالفة الشروط.

وتوزعت المشاركات المقبولة، البالغ عددها 143 مشاركة، على ثلاث فئات عمرية، حيث استحوذت الفئة الكبرى (13-18 عاماً) على العدد الأكبر من المشاركات بواقع 54 مشاركة، ثم المتوسطة (10-12 عاماً) بـ49 مشاركة، تليها الفئة الصغرى (6-9 أعوام) بـ40 مشاركة.

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «سعداء بهذه النسبة الكبيرة وغير المسبوقة من النمو في عدد المشاركات، في نقلة نوعية تعكس مدى تطوّر الوعي الإبداعي لدى الأطفال واليافعين في دولة الإمارات، وهذا النمو الكبير في عدد المشاركات ليس رقماً فحسب، بل هو مؤشر واضح على رغبة الجيل الجديد في أن يُسمع صوته ويُقرأ خياله، خصوصاً أننا لمسنا في معظم القصص قدرات إبداعية متميّزة ومهارات تعبيرية مدهشة، وبعضها يفوق المتوقع من أعمار المشاركين الصغيرة».

وأضافت: «مسابقة الكتابة الإبداعية لم تعد مناسبة سنوية عابرة، بل تحوّلت إلى حاضنة حقيقية للمواهب، ومختبراً حياً لإنتاج محتوى أدبياً بأقلام الأطفال أنفسهم. وما يميّز الدورة الحالية هو ثراء التجارب، وتنوع الأساليب، ووجود حس سردي حقيقي لدى العديد من المشاركين».