جدول دبي في سبتمبر.. حافل بالغناء والفنون الراقية

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة من التجارب المميّزة خلال سبتمبر المقبل، التي تتنوع بين الفعاليات الترفيهية والأحداث والبطولات، إضافة إلى العروض الثقافية والمسرحية والحفلات الموسيقية عالمية المستوى، وكذلك استعراضات الباليه، والفعاليات العائلية، مثل «ديزني على الجليد: في قلب السحر»، لتمنح ضيوف الإمارة وسكانها أجواء حيوية وممتعة تلبّي مختلف الأذواق والتطلعات.

وفي الخامس من الشهر المقبل بقاعة كوكا كولا أرينا، ستقدم فرقة «كوستكون» حفلاً يتيح للحضور استذكار أجمل الألحان والأصوات من مسلسلاتهم الكورية المفضلة.

وفي اليوم نفسه، يستضيف جميرا زعبيل سراي عرض باليه الجميلة النائمة النابض بالحيوية والأضواء.

أما في دبي أوبرا فسيُحيي الفنان هيثم يوسف أمسية حافلة بالرومانسية، في الخامس من سبتمبر أيضاً.

فيما يحل عرض «ياساس ذا مينتالست» على ذا جانكشن، بالسركال أفنيو، في الخامس من سبتمبر، وسيستضيف مسرح دبي أوبرا، في السادس من سبتمبر، أمسية تُحييها المغنية اللبنانية، هبة طوجي، يشارك فيها الفنانان سيمون عبيد وإيلي خياط، إلى جانب فرقة موسيقية من 100 عازف، وسيتولّى الفنان أسامة الرحباني الإخراج الموسيقي للحفل، المؤلف من فصلين، ليحتفي بإرث الأخوين الرحباني وإسهاماتهما في الموسيقى العربية.

وعلى مدار السادس والسابع من سبتمبر المقبل، يستضيف جميرا زعبيل سراي عرض كارمن لفرقة باليه برشلونة فلامنكو، وسيعود مغنّي الراب البنجابي إلى دبي في السابع من سبتمبر، ليقدم أشهر أغنياته في كوكا كولا أرينا.

ويُنظّم في اليوم نفسه، ولكن في دبي أوبرا، حفل «مايكل فور إيفر»، إذ يحتفي رودريغو تيزر بإرث أسطورة البوب مايكل جاكسون في حفل تكريمي.

وتستضيف كوكا كولا أرينا، في 13 سبتمبر، حفل سونيدي تشوهان، ليُشكّل فرصةً للمعجبين بفنّ نجمة بوليوود، التي ستؤدي مجموعة من أغنياتها.

وسيعود نجم الـ«آر آند بي» الفلبيني ديونيلا إلى دبي ليحيي حفلاً مباشراً يقدم فيه باقة من أشهر أغنياته، في 14 سبتمبر، بكوكا كولا أرينا، وعلى مسرح دبي أوبرا سيعود الموسيقي اللبناني - الأرمني، غي مانوكيان، في 14 سبتمبر، ليقدم مجموعة من أعماله الجديدة.

كما يستضيف مسرح دبي أوبرا العمل الموسيقي «لا بوهيم»، خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر.

وخلال الفترة من 18 إلى 28 سبتمبر، سيأخذ عرض ديزني على الجليد - في قلب السحر روّاد كوكا كولا أرينا إلى عالم باهر.

وستطل النجمة نجوى كرم على جمهورها في دبي أوبرا، في 30 سبتمبر، لتقدم مجموعة من الأغاني.

روائع بيتهوفن

تقدم أوركسترا الأوبرا المجرية الوطنية، في 21 سبتمبر المقبل، أمسية في دبي أوبرا، تؤدي خلالها اثنين من أروع أعمال بيتهوفن، وفي الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر، ستقدم فرقة الباليه الوطنية المجرية رائعة تشايكوفسكي «بحيرة البجع» في دبي أوبرا.

