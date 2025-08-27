منال بنت محمد: الإمارات نموذج عالمي رائد في دعم المرأة

تزامناً مع مرور 10 سنوات على بدء الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية»، تنظّم مؤسسة دبي للمرأة، غداً، «منتدى المرأة الإماراتية» في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وسيشارك في المنتدى عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر الحكومية، كمتحدثين رئيسين، تأكيداً على أهمية يوم المرأة الإماراتية كمناسبة وطنية تخصصها الدولة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، وتقدير جهودها ومساهماتها الملموسة في مختلف القطاعات على مدى أكثر من نصف قرن بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، والتأكيد على أهمية دورها في الأجندة الوطنية.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن «المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات، كنموذج عالمي رائد في دعم المرأة، هي ثمرة للرؤية الحكيمة، والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، التي آمنت منذ وقت مبكر بأن تمكين المرأة ليس خياراً، بل ضرورة لبناء وطن مزدهر، متقدم ومُلهم».

وأضافت سموها: «حريصون في استراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة على توفير منصات حيوية لتسليط الضوء على قصص النجاح والتجارب الرائدة التي تشكل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من النساء، وفي وقت نؤكد فيه فخرنا واعتزازنا بما حققته المرأة الإماراتية من حضور ريادي، فإننا نتطلع إلى مواصلة البناء على هذه المكتسبات، بدعم من شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، وستواصل المؤسسة دورها الاستراتيجي كمحرك فاعل لتعزيز دور المرأة محلياً وعالمياً من خلال مبادرات نوعية ومشاريع مبتكرة تواكب التوجهات التنموية للدولة».

من جهتها، قالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المري: «على مدى أكثر من نصف قرن، حققت المرأة الإماراتية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، بدعم ورعاية لامحدودة من القيادة الرشيدة، كما أثبتت حضوراً لافتاً على الصعيد الدولي، ومن هنا تأتي فكرة تنظيم مؤسسة دبي للمرأة لهذا المنتدى كمنصة ملهمة لتسليط الضوء على هذه الإسهامات النوعية والمميزة للمرأة الإماراتية».

وأكدت أن تنظيم المنتدى يعكس الالتزام الراسخ لمؤسسة دبي للمرأة، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بدعم المرأة، وتعزيز الوعي بدورها المميز في المسيرة التنموية للدولة، إضافة إلى حرصها على ترسيخ شراكاتها المؤثرة مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توفير بيئة داعمة ومحفزة للمرأة الإماراتية.

من ناحيتها، أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، أهمية المنتدى كمحطة نوعية في مبادرات مؤسسة دبي للمرأة الرامية لتعزيز الجهود الوطنية الداعمة للمرأة. وقالت: «يأتي المنتدى ليكون منصة حيوية للحوار البنّاء، وتبادل الأفكار والتجارب، واستشراف الدور المتنامي للمرأة في دفع عجلة التنمية الوطنية. وتفخر المؤسسة بدورها الاستراتيجي في دعم هذه المسيرة الناجحة».

10 جلسات

تحفل أجندة عمل «منتدى المرأة الإماراتية» بـ10 جلسات حوارية، تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، مع التركيز على محاور رئيسة عدة، تشمل الحكومة والعمل الدبلوماسي والإرث الثقافي وريادة الأعمال والأسرة وسوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

منال بنت محمد:

. قيادتنا آمنت منذ وقت مبكر بأن تمكين المرأة ليس خياراً، بل ضرورة لبناء وطن مزدهر، متقدم ومُلهم.

. في وقت نؤكد فيه فخرنا بما حققته المرأة الإماراتية من حضور ريادي، فإننا نتطلع إلى مواصلة البناء.