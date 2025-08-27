«عالم مدهش»: المتعة مستمرة حتى آخر لحظة

يصل «عالم مدهش 2025»، غداً، إلى ختام رحلة موسم 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، متيحاً لضيوفه خلال الأيام الأخيرة مجموعة جديدة من العروض، إضافة إلى 118 لعبة ومنطقة جذب، وخمس مناطق مميزة، وفرص للقاء وتحية «مدهش» و«دانة».

وحظيت العائلات، أمس، بفرصة مشاهدة عرض «يونيسايكل آند جوغلر أكتس»، والاحتفاء بمتعة كرة القدم مع «ستريت فوتبول إنرجي أكت»، ومشاهدة عروض خفة اليد، والحركات المرحة في «ذا بازل ووكر»، ويتواصل الترفيه، اليوم، مع عروض خفة اليد وروعة كرة القدم، والمزيج من القوة والموسيقى في عرض تشيلو هاند بالانسينغ أكت، ما يضمن إمتاع الزوار من كل الأعمار.