وزير نقل يتعرض لموقف محرج.. غرامة لتجاوزه الحد الأقصى للسرعة

تعرّض وزير النقل التركي لِموقف محرج جرّاء فَرْض غرامة عليه لتجاوزه الحدّ الأقصى السرعة على طريق سريعة في وسط تركيا، إذ نُشِرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد له يقود سيارته بسرعة 225 كيلومتراً في الساعة.

وظهر عبدالقادر أورال أوغلو في مقطع فيديو نُشر مساء الأحد عبر حسابه على «إكس» خلف مقود سيارة «أودي» قوية، يشير عداد سرعتها إلى 225 كيلومتراً في الساعة بينما لا تتجاوز السرعة القصوى المسموح بها على الطريق 140 كيلومتراً.

وكانت ذروة المفارقة إيراد وسم «تركيا تُسرِع» في ختام الشريط، وهو الشعار الذي يستخدمه الوزير باستمرار للإشادة بالبنية التحتية الجديدة في تركيا.

وبعد ساعات حمل فيها مستخدمو الإنترنت على الوزير، نشرَ ردّاً على الفيديو الذي يظهر فيه، مؤكداً أنه تجاوز حدّ السرعة من دون أن يُدرك ذلك فيما كان يسعى إلى «التحقق من الوضع الراهن لطريق أنقرة-نيغده السريعة».

وأرفق أورال أوغلو منشوره بصورة للغرامة الموقعة عليه والبالغة 9267 ليرة تركية (264 دولاراً)، واعداً بأن يكون «أكثر حذراً في المستقبل».

