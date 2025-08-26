ثمانيني يشعل النار بدار الرعاية بعدما منعه الموظفون من الخروج مع صديقته في نزهة

استبد الغضب برجل ثمانيني بعدما منعه موظفو دار رعاية من الخروج مع صديقته لقضاء الوقت خارج الدار فأشعل مطبخ النزل، وكاد يتسبب بكارثة.

وقالت صحيفة «هاريان مترو» إن نزيلاً يبلغ من العمر 81 عاماً في دار رعاية لكبار السن في بادانج بيسار، بيرليس (ماليزيا)، أشعل النار في المركز بعد رفض طلبه بالسفر إلى كانجار مع صديقته.

ونقلت الصحيفة عن قائد شرطة بادانج بيسار، شكري عبدالله، أن المركز كان يضم 20 نزيلاً مسناً، ويُعتقد أن الحريق بدأ من منطقة خزائن المطبخ قبل أن ينتشر إلى القاعة الرئيسة.

وأضاف: «يُعتقد أن المشتبه به كان غير راضٍ عن موظفي مركز الرعاية لعدم سماحهم له بالذهاب إلى كانجار للحصول على سماعة أذن مع صديقته، وهي أيضاً نزيلة في المركز» دون أن يتم الإفصاح عن عمرها.

وألحق الحريق أضراراً بنحو 50% من القاعة، ولا يزال إجمالي الخسائر قيد التحقيق في القضية الذي يجري موجب المادة 435 من قانون العقوبات بتهمة التسبب في ضرر عن طريق الحريق، والتي تنص على عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاماً وغرامة عند الإدانة.