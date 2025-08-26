«عمة البشرية لوسي» في براغ لـ 60 يوماً

يُعرض بالمتحف الوطني في براغ الهيكل العظمي الشهير «لوسي»، إحدى أشهر قطع الأنثروبولوجيا القديمة في العالم، وقد اكتُشف قبل نصف قرن في إثيوبيا، ووصل إلى العاصمة التشيكية، منتصف الشهر الجاري، في علبة محكمة التغليف.

وقال مدير المتحف، ميخال لوكيش، عند وصول العظام إلى الأراضي التشيكية، إن هذه القطع الـ52 من الأسنان والجمجمة والحوض وعظم الفخذ التي يعود تاريخها إلى 3.18 ملايين سنة، «لم تُنقل إلا مرة واحدة فقط، وذلك إلى الولايات المتحدة، بين عامَي 2007 و2013».

وأكد أنها من «أثمن وأقدم قطع الأنثروبولوجيا القديمة في العالم»، مرحّباً بهذه الإعارة النادرة من المتحف الوطني الإثيوبي والتي تمتد لـ60 يوماً».

وسيتمكن الزوار من معاينة الهيكل العظمي شبه الكامل لـ«سلام»، وهو كـ«لوسي» من نوع أسترالوبيثكس، مات عن عمر ناهز عامين وسبعة أشهر، ويُعتقد أنه عاش قبل «لوسي» بـ100 ألف سنة، واكتُشف عام 2000، ولم يُنقَل من إثيوبيا مطلقاً.

وتعتبر أديس أبابا أن هذا المعرض تاريخي، ويُتيح «فرصة فريدة لمعاينة هذه المتحجرات البشرية عن قرب».

وقد عُثر على عظام «لوسي»، في 24 نوفمبر 1974، بمنطقة أفار الواقعة شمال شرق إثيوبيا، وقد شكلت نحو 40% من هيكلها العظمي.

ولطالما وُصفت بأنها جدة البشرية، لكنها تُعد أقرب إلى عمة أو ابنة عم، فنسبها المباشر للبشر محل خلاف.

• 3.18 ملايين سنة، عُمر الهيكل العظمي الشهير.