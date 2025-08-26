«الإمارات للدراسات» شريك معرفي لـ «أبوظبي للصيد والفروسية»

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن اختياره لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية شريكاً معرفياً، في النسخة الـ22 من المعرض، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 الجاري حتى السابع من سبتمبر المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي، وستتضمَّن مشاركة المركز، بصفته شريكاً معرفياً، عرضه لمجموعة من المواد المطبوعة والمرئية التي تبرز مكانة الصيد والفروسية في فكر القيادة الإماراتية، عبر المستخلصات الفكرية التي تحتضنها موسوعة القيادة الإماراتية.

وأكد مدير عام المركز، الدكتور سلطان محمد النعيمي، أن المشاركة تنسجم مع رسالة المركز في تعزيز الوعي المعرفي والثقافي؛ وتأتي ضمن جهوده لإبراز إسهاماته في حفظ الإرث الوطني للقيادة، مشيراً إلى أن أبرز محاور مشاركة المركز، عرض موسوعة القيادة الإماراتية «الاتحاد»، التي أطلقها المركز في يناير 2024، بهدف جمع موروث القيادة الإماراتية، مسيرةً وإنجازاً، وتوثيقه وحفظه تحت منصة واحدة، بالاعتماد على المراجع والمصادر العلمية الموثوق بها، وتمتاز الموسوعة بطابعها «المستمر والديناميكي»، إذ تواصل رصد وتوثيق الإرث الفكري للقيادة الإماراتية، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، لتكون مرجعاً موثوقاً به للباحثين والدارسين وكل المهتمين بالموروث الملهم للقيادة الرشيدة.