طفل في السابعة يلهو ببندقية والده فيتسبب بمأساة.. قتل ابنة الجيران بالخطأ

ذكرت تقارير إعلامية أوكرانية اليوم (الاثنين) أن صبياً (سبعة أعوام) أطلق النار على ابنة جاره مما أدى لوفاتها أثناء لهوه ببندقية الصيد الخاصة بوالده.

وقالت الشرطة أمس (الأحد) إن الصبي كان يلعب بالبندقية الجمعة الماضية في منزله في ضواحي كييف عندما أطلق النار بالخطأ. وتوفيت الفتاة (ستة أعوام) متأثرة بجراحها.

وتم احتجاز والد الصبي، واتخذت السلطات إجراءات جنائية ضده بسبب إهماله واجبه في الإشراف، بالإضافة إلى الإهمال في التعامل في الأسلحة النارية.