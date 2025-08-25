"اتفقنا على هيثم وسمّاه سيّد".. مصرية تخلع زوجها لأنه سمّى ابنه على مزاجه !

حصلت زوجة مصرية على حكم بخلع زوجها من محكمة الأسرة في مدينة نصر، بعد أن اكتشفت أن زوجها خالف الاتفاق المسبق بشأن اختيار اسم مولودهما الأول، لتفاجأ بالصدفة باسم ابنها الحقيقي الذي تسبب لها في صدمة.

وكشفت المحامية المصرية المعروفة نهى الجندي أن الزوجين كانا ينتظران مولودهما الأول بعد خمس سنوات من الزواج، واختارا معاً أن يسميا الطفل باسم "هيثم"، وبعد الولادة أوهمها الزوج أنه نفّذ الاتفاق بالفعل.

وأضافت المحامية أن الزوجة اكتشفت الخداع حين توجهت لاستخراج شهادة الميلاد وشهادة التطعيمات للطفل، لتفاجأ بأن الاسم المسجل في الأوراق الرسمية هو "سيد"، وهو اسم والد زوجها، بينما كان اتفاقها مع زوجها على تسمية الطفل "هيثم".

وعندما واجهت الزوج، أقر بأنه اختار اسم "سيد" رسمياً ولكن اسم الدلع سيكون "هيثم" فعلاً، ما أثار مشادة حادة بينهما واعتبرت الزوجة هذا التصرف غشاً وخداعاً.

وأكدت الزوجة أن الاتفاق على اسم الطفل كان منتهياً منذ بداية الحمل، وهو ما اعتمدت عليه في التخطيط لمستقبل طفلها وأوراقه الرسمية.

وأوضحت المحامية نهى الجندي أن موكلتها تمتلك الحق القانوني في رفض تسجيل الطفل باسم آخر غير الاسم المتفق عليه، وأن تصرف الزوج يمثل خرقاً واضحاً للاتفاق.