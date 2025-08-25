أحلام تؤدي "العُمرة" عن روح النجمة التونسية ذكرى .. وتبكي على أنغام

كشفت الفنانة أحلام أنها أدت العمرة عن روح النجمة التونسية الراحلة ذكرى كنوع من الوفاء والتقدير.

وخلال مؤتمر صحفي سبق حفلتها في مهرجان قرطاج بتونس أوضحت أحلام: "قمت بالعمرة للفنانة ذكرى لأنها باقية في قلبي رغم رحيلها منذ سنوات، فما زالت حاضرة بيننا بفنها وأغنياتها الخالدة"، مشيرة إلى أن إرثها الفني سيبقى محفورا في ذاكرة عشاقها.

كما طلب أحد الصحفيين من أحلام خلال المؤتمر أن تقوم بتوجيه رسالة للفنانة المصرية أنغام، التي تمر بوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة، لتظهر عليها علامات الحزن الشديد، قبل أن تجهش بالبكاء.

وقالت أحلام إن الحديث عن أنغام يؤلمها، مؤكدة أنها تمر بظرف صحي دقيق، معربة عن حزنها الشديد لما تعانيه. وناشدت الحضور بالدعاء لها، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة قريبا إلى جمهورها ومحبيها.

وكانت الفنانة أحلام قد اختتمت فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي في تونس، بحفل حضره عدد كبير من الجمهور وبقيادة المايسترو وليد فايد، بعد ما يقارب 28 عاماً من آخر حضور لها في مهرجان قرطاج.

وعبرت أحلام عن شعورها الصادق بعد إحياء حفلها والأصداء التي وجدتها، ونشرت عدداً من الفيديوهات والصور للحفل، وعلقت وكتبت: "يا أحلى توانسة، عشت معاكم حلم... ليلة من الليالي اللي تعيش في القلب وما تتنساش أبداً، غمرتوني بمحبتكم، بضحكتكم، بدموعكم، وبالتصفيق اللي حسّيتو حضن كبير يلمّني".

وكانت أحلام عبرت قبل حفلها عن سعادتها بإحياء حفل بهذا المهرجان، ونشرت العديد من الصور والفيديوهات لوصولها والبروفات التي أجرتها قبل الحفل، وكتبت حينها: "تحية وشكر ومحبة وتقدير للجنة المنظمة لمهرجان قرطاج وشاكرة ومقدرة للمجهودات الكبيرة والاحترافية لكل القائمين على حفل قرطاج المسرح العريق والكبير وسعيدة بوجودي بينهم ومعهم فخورة بالمشاركة التي بإذن الله ستسجل في تاريخي الفني".

وكانت أيضاً نشرت صوراً من بروفاتها وكتبت حينها: "صور من التحضيرات لحفل قرطاج في تونس الحبيبة، أنتظركم بكل حب وشوق ووله وتولهت عليكم برشا برشا، احبكم برشا برشا".

وكان آخر حفل أحيته الفنانة أحلام في المملكة الأردنية الهاشمية بمهرجان جرش، حيث قدمت حفلاً لاقى استحسان الجمهور، وكتبت بعد انتهاء حفلها: "كل شي في الأردن غير شكراً من القلب على هذه المحبة". كما كتبت: "شكراً جمهوري الحبيب في الأردن، شكراً لكل من تعنى وحضر، حفل للتاريخ في الأردن الحبيب من على مسرح جرش العريق".