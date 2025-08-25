ما هو أفضل وقت لشرب قهوتك الصباحية ؟

يلجأ الكثيرون إلى القهوة في الصباح المبكر جداً، لكن الخبراء ينصحون بتأخيرها قليلاً. فأفضل وقت لشرب قهوتك الأولى هو من الساعة 9:30 صباحًا إلى 11:30 صباحًا. والسبب هو أن مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون اليقظة والتوتر) تكون مرتفعة بشكل طبيعي في الصباح الباكر، ما يمنح الجسم دفعة من الطاقة، وشرب القهوة في هذا الوقت يقلل من فعاليتها، لذلك الأفضل شربها في وقت لاحق من الصباح عندما تبدأ مستويات الكورتيزول بالانخفاض.

كما يفضّل تجنب شرب القهوة بعد الساعة الثالثة مساءً، خاصةً إذا كنت حساسًا للكافيين، حيث يمكن أن يبقى في الجسم لمدة ست ساعات على الأقل ويؤثر على نومك.

وحتى القهوة منزوعة الكافيين تحتوي على كميات قليلة منه، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجنبها قبل النوم.

وأشارت الدراسات إلى أن القهوة سريعة التحضير قد تزيد من خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو مرض يؤدي إلى العمى.

وإلى جانب تعزيز الطاقة، فللقهوة فوائد صحية إيجابية منها:

الوقاية من أمراض القلب: شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميًا يساعد على الوقاية من مشاكل القلب والنوبات القلبية.

تعزيز صحة الكبد: للقهوة العادية والخالية من الكافيين تأثير وقائي على الكبد، حيث تساعد على الحفاظ على مستويات إنزيمات الكبد في النطاق الصحي.

تقوية الحمض النووي: تحميص القهوة يساعد على تقليل تكسر خيوط الحمض النووي، مما قد يساهم في الوقاية من السرطان.

الحد من خطر الإصابة بالزهايمر وباركنسون: الكافيين الموجود في كوبين من القهوة يوميًا يوفر حماية كبيرة ضد هذين المرضين.