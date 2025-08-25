مراهقة صينية تبيع صديقها لعصابة محتالين بـ 13900 دولار

احتالت مراهقة صينية على صديقها وباعته لعصابة اتصالات في ميانمار، ليتم القبض عليها لاحقا وعرضها للمحاكمة.

وقالت تقارير إعلامية أن الفتاة، 17 عامًا ولقبها تشو، تواجه حاليًا المحاكمة، بعد تورطها في بيع صديقها البالغ من العمر 19 عامًا إلى مجمع احتيال في مجال الاتصالات في ميانمار في أوائل فبراير وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة شياوشيانغ مورنينغ هيرالد.

ويُزعم أن صديق تشو، ولقبه هوانغ، قد بِيعَ مقابل 100 ألف يوان (13900 دولار أمريكي)، وفقًا للتقرير. وبعد بيعه حُلق رأس الشاب وحبس في غرفة صغيرة مظلمة للمشاركة في عمليات احتيال في مجال الاتصالات يوميًا. ووفقًا للتقرير، كان هوانغ يتعرض للضرب المبرح إذا فشل في تحقيق أهداف الاحتيال، مما سبب له ضعفًا في السمع.

وهوانغ، من مواليد تشانجيانغ بمقاطعة غوانغدونغ، التقى بتشو عام 2024 في صالة بلياردو، فنشأت بينهما علاقة، وعاشا معًا في نهاية المطاف.وبعد فترة وجيزة من بدء علاقتهما، بدأت تشو تحاول إقناع حبيبها بأن لعائلتها عملًا تجاريًا في ميانمار، وأنه يجب عليه الانضمام إليها للعمل هناك.

وسافر هوانغ مع تشو إلى بانكوك، تايلاند، في 2 فبراير، دون إبلاغ عائلته. ونُقل عن شقيقة هوانغ قولها في التقرير: "تغيرت الأمور كثيرًا على الحدود التايلاندية الميانمارية، حيث كان الأشخاص الذين جاءوا لاصطحابه مسلحين، وصادروا جواز سفره وهاتفه".

وبعد وصولها إلى الحدود، ادعت تشو زورًا أنها بحاجة لاصطحاب شخص ما، وتركت هوانغ. ثم اقتاد مسلحون هوانغ إلى مقرّ احتيال الاتصالات في ميانمار.

ولكن بمساعدة غرفة التجارة الصينية في ميانمار، عاد هوانغ إلى الصين في يونيو، بعد أن دفع مبلغ 350 ألف يوان (حوالي48 ألف دولار) للمقرّ. وقالت الصحيفة أنه بعد ذلك ببعض الوقت تم اعتقال تشو من قبل الشرطة عند عودتها إلى الصين حيث تنتظر محاكمتها.