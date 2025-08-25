طفل وحيد في صالة المسافرين تركه والداه وصعدا الطائرة لأن صلاحية جوازه منتهية

نقلت موظفة في مطار إل برات بمدينة برشلونة الإسبانية مؤخرًا قصةً غريبة لزوجين تركا ابنهما البالغ من العمر عشر سنوات في مبنى المسافرين بعد اكتشافهما انتهاء صلاحية جواز سفره، وسافرا بدونه.

ونقل موقع "أوديتي" عن ليليان ليماسين، مراقبة الحركة الجوية في مطار إل برات ببرشلونة، سردها للقصة، مؤخرًا على حسابها بمنصة "تيك توك" مشيرة أنها حدثت في مكان عملها الشهر الماضي.

وقالت ليماسين أن يوم عملها بدأ كالمعتاد، ولكن أثناء تعاملها مع مغادرة طائرة متجهة إلى الدار البيضاء، المغرب، الساعة 8:30 صباحًا، تلقت رسالةً طارئةً لإيقاف الطائرة حتى إشعارٍ آخر.

فقبل دقائق، عثرت الشرطة الكتالونية على طفلٍ صغيرٍ يتجول وحيدًا في مبنى المسافرين، وأخبرهم أن والديه غادرا بدونه. فتم إجراء مكالمة طوارئ في البداية داخل المطار تطلب من الوالدين الحضور، لكن لم يحضر أحد، فسأل موظفو المطار الطفل عن معلوماتٍ عن والديه، وأدركوا أنهم كانوا بالفعل على متن الطائرة المتجهة إلى الدار البيضاء.

حينها طلب الحرس المدني الإسباني إيقاف إقلاع الطائرة لحل المشكلة. وتم استجواب والدي الصبي فكان تفسيرهما لتركه وحيدًا في المطار مُحيّرًا. أراد الزوجان قضاء إجازة في بلدهما الأم، المغرب، مع طفليهما، لكن واجهتهما مشكلة كبيرة. فعند التحقق من وثائقهما للصعود على متن الطائرة، أدركا انتهاء صلاحية جواز سفر ابنهما الأكبر. لذا، بدلًا من إلغاء خطط إجازتهما، تركاه في مطار إل برات واتصلا بأحد أقاربه ليأتي ويصطحبه بينما كانا يُسرعان للحاق برحلتهما.

وعلقت مراقبة الحركة الجوية أن الوالدين اعتبرا تصرفاتهما "طبيعية تمامًا"، لكن من الواضح أن الشرطة لم تُوافق على ذلك. والآن يُتهم الزوجان بالتخلي عن الصبي والتسبب في تأخير رحلة جوية لفترة طويلة. ووفقًا لمصادر إخبارية إسبانية، ستحدد السلطات العقوبة التي ستُفرض عليهما بعد انتهاء تحقيقات الخدمات الاجتماعية.