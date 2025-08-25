«شاعر المليون» يبدأ موسم «قصيدنا واحد» من الرياض

انطلقت، صباح أمس، في العاصمة السعودية الرياض أولى جولات لجنة تحكيم الموسم الـ12 من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر المقابلات حتى 28 الجاري، بمشاركة واسعة من الشعراء.

ويتوافد الشعراء يومياً، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، لعرض قصائدهم أمام لجنة التحكيم، التي تضم الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، سعياً للتأهل إلى المراحل المتقدمة وحمل بيرق الشعر النبطي.

ويحمل الموسم الجديد شعار «قصيدنا واحد»، ليؤكد مكانة الشعر كجزء من الهوية والثقافة العربية.

وتحظى جولة الرياض بمشاركة واسعة من شعراء المملكة، إذ شهدت المواسم السابقة من البرنامج وصول 36 شاعراً سعودياً إلى النهائيات من أصل 61، بينهم شاعرتان، فيما فاز ثلاثة شعراء سعوديين باللقب في المواسم الثالث والثامن والـ11.

وتقابل لجنة التحكيم خلال هذه الجولة الشعراء وتستمع لقصائدهم وتُقيّمها، بما يمنح المشاركين فرصة للانضمام إلى قائمة الـ100، سواء عبر اجتياز الاختبارات الأساسية أو بالحصول على البطاقة الذهبية التي تُمنح للشعراء المتميّزين وتُعدّ شهادة من اللجنة على تفوق قصائدهم. ويشهد الموسم الـ12 مشاركة واسعة من شعراء يُمثّلون 25 دولة، ما يؤكد مكانة البرنامج بوصفه منصة شعرية عربية رائدة.

وتتواصل جولات لجنة التحكيم بعد الرياض، لتصل إلى الكويت يومي الثالث والرابع من سبتمبر المقبل، ثم عمّان (التاسع و10 سبتمبر)، ومسقط (16 سبتمبر)، قبل أن تختتم في أبوظبي (22 و23 و24 سبتمبر).

ومع ختام هذه الجولات، يتم اختيار 100 شاعر يخضعون لمراحل تصفية أدق، وصولاً إلى 48 شاعراً متأهلاً إلى الحلقات المباشرة، حيث يبدأ مشوار التنافس على حمل البيرق والفوز بلقب «شاعر المليون».

