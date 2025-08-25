أستراليا تعيد قطعتين أثريتين إلى أوكرانيا

قالت أستراليا، أمس، إنها أعادت إلى أوكرانيا قطعتين أثريتين، تم تهريبهما بشكل غير قانوني من البلاد التي مزقتها الحرب في أواخر عام 2023.

وسلّم وزير الفنون الأسترالي، توني بيرك، رسمياً القطعتين إلى السفير الأوكراني، فاسيل ميروشنيشنكو، في حدث أقيم، أول من أمس، في مدينة سيدني الأسترالية بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا، ووافق أمس مرور 34 عاماً على خروج أوكرانيا من الاتحاد السوفييتي، وكذلك مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على بدء الحرب الروسية واسعة النطاق ضد جارتها في فبراير 2022.

والقطعتان اللتان أعيدتا إلى أوكرانيا هما رأس سهم حديدي يعود تاريخه إلى القرنين الـ12 أو الـ13، وقلادة من الألفية الثالثة قبل الميلاد، كانت على الأرجح زينة تقليدية في ثقافة يامنايا القديمة، وقالت الحكومة الأسترالية إنه تم اعتراض القطع الأثرية في سيدني بفضل التعاون بين كييف وكانبرا.

وأشار بيرك، في بيان، إلى أن «إعادة هذه القطع تعكس التزام أستراليا المستمر بمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي في جميع البلدان، خصوصاً تلك التي تعاني مصاعب الحرب».

• من بين القطعتين رأس سهم حديدي يعود تاريخه إلى القرنين الـ12 أو الـ13.