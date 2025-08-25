10 سنوات على إطلاق «يوتيوب ميوزيك»

احتفل تطبيق بث الموسيقى «يوتيوب ميوزيك»، التابع لشركة «يوتيوب»، بمرور 10 سنوات على إطلاقه، بإضافة خصائص جديدة ستساعده في منافسة منصة بث الموسيقى الأشهر السويدية «سبوتيفاي»، وغيرها من المنصات المماثلة.

وسيتضمن التطبيق الآن قوائم تشغيل باسم «تيست ماتش» (مطابقة الذوق)، وهي قوائم تشغيل تجمع اهتمامات المستخدمين المتداخلة، وعلى غرار «سبوتيفاي بلند» سيبدأ «يوتيوب ميوزيك» أيضاً في إبلاغ المستخدمين بالإصدارات الغنائية القادمة، والمنتجات، والحفلات الموسيقية، ويتعاون مع منصة «باندسينتاون» لمساعدة المعجبين على اكتشاف الحفلات الموسيقية عند مشاهدة الفيديوهات والمقاطع القصيرة (يوتيوب شورتس) على منصة يوتيوب.

وذكر موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن هذه الخصائص الجديدة ستساعد «يوتيوب ميوزيك» على اللحاق بـ«سبوتيفاي» في بعض المجالات، بينما ستوسع وظائف التواصل الاجتماعي لـ«يوتيوب» لتشمل خدمة الموسيقى، مثل إضافة الشارات ودعم التعليقات.

كما أعلنت شركة «يوتيوب» عن إحصاءات جديدة حول «كتالوج يوتيوب ميوزيك»، مشيرةً إلى أنه يضم الآن أكثر من 300 مليون أغنية.

وسيتمكن مستخدمو «يوتيوب ميوزيك» من إضافة تعليقاتهم على الألبومات وقوائم التشغيل مباشرة.