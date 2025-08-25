إيلون ماسك يطرح «جروك 2.5».. منافس «شات جي بي تي»

أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً)، إيلون ماسك، أن شركته «إكس إيه آي» أتاحت نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم «جروك 2.5» كمصدر مفتوح، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة المنافسة في هذا القطاع.

ويمثل هذا الإعلان تحولاً مهماً يتيح الكود المصدري للنموذج أمام مجتمع المطورين والباحثين، ما يفتح الباب لدراسته وتطويره.

ويعد نموذج «جروك 2.5» روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم ليكون منافساً مباشراً لنماذج رائدة مثل «شات جي بي تي».