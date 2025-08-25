لم يخسر قضية.. رحيل أحد أعظم المحامين في أميركا

قالت شركة المحاماة المملوكة لجيري سبينس، أحد أعظم المحامين في الولايات المتحدة، إن سبينس توفي، في وقت سابق هذا الشهر، عن 96 عاماً.

واشتهر سبينس بعدم خسارته أي قضية جنائية قط، وسعى لتحقيق العدالة للمواطنين العاديين، وفاز بحكم تعويض قيمته 10.5 ملايين دولار لمصلحة عائلة كارين سيلكوود، التي أبلغت عن مخاوف إزاء السلامة في إحدى المنشآت النووية.

وأمضى المؤلف والمحاضر والمعلق القانوني عقوداً في تمثيل موكلين ضد أصحاب النفوذ، في بعض المحاكمات الأكثر شهرة في البلاد.

ومثل أيضاً أصحاب النفوذ في بعض الأحيان، ومن أبرز إنجازاته الفوز بحكم تبرئة إميلدا ماركوس، زوجة الرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، التي اتُهمت بنهب خزينة بلادها لتمويل نمط حياة باذخ.

وكان سبينس يعد قضاياه بدقة، ويتمكن من التواصل مع هيئة المحلفين، وشرح القضايا القانونية المعقدة بعبارات بسيطة، ولم يخسر سبينس أي دعوى مدنية منذ 1969.