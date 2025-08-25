قلب دبي ينبض.. براً وجواً

من أجواء مدينتنا التي لا تكف عن التحليق.. ومن قلبها النابض بالنشاط والحيوية، براً وجواً وبحراً، وكأنها في سباق مع الزمن، من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات، وتسطير مشروعات عملاقة جديدة، واستقبال ضيوف من جهات الأرض المختلفة، كيما تصحبهم بين معالمها الخلابة، وتأسرهم بخدماتها ذات السبع نجوم.. ولعل من بين هؤلاء الزوّار من يستعد الآن على متن هذه الطائرة، التي تقترب من الهبوط في «مطار العالم» دبي، وهم متحفزون من أجل بدء «رحلة الإبهار»، وتجربتها على أرض الواقع.