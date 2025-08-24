فيديو «الأم الهادئة» يصدم الملايين.. تسير بجانب ابنتها التي اخترق السكين جمجمتها وكأن شيئاً لم يحدث

أثار مقطع فيديو صادم، يُظهر أماً تأخذ ابنتها الصغيرة بهدوء إلى المستشفى، وقد غُرست سكينة في رأس الطفلة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانكشفت هذه الحادثة في 15 الجاري عندما نشر أحد مستخدمي الإنترنت مقطع فيديو يُظهر أماً وابنتها وهما تمشيان وكأن شيئاً لم يحدث، في مستشفى دونغتشوان الشعبي في كونمينغ، مقاطعة يونان، جنوب غرب الصين.

ووفقاً للتقارير، كانت والدة الفتاة، تُغير ملاءات السرير عندما أرجحت ملاءة عن طريق الخطأ، مما تسبب في طيران سكين قريبة منها وضربت رأس ابنتها أثناء لعبها.

لكن أحد أفراد طاقم المستشفى أضاف للرواية الضعيفة تلك بقوله إن الأم اعترفت بأنها التقطت السكين «لتخويف» ابنتها الصاخبة أثناء نوبة غضبها، وضربتها عن طريق الخطأ في رأسها.

واستقر النصل، الذي يُقدر طوله بـ15 سنتيمتراً، في جمجمة الفتاة فوق أذنها اليمنى مباشرة، وظل جزء من السكين مكشوفاً بشكل واضح. وحاولت المرأة سحب السكين لكنها فشلت، وبدلاً من استدعاء سيارة إسعاف، ذهبت هي وابنتها إلى المستشفى.

ويُظهر مقطع فيديو الطفلة وهي تدخل المستشفى بهدوء والسكين مغروسة في رأسها. تمسك والدتها بيدها بينما يرشدهما أحد أفراد طاقم المستشفى، حيث نجح الطاقم الطبي في سحب السكين، وأعلن أن الفتاة في حالة مستقرة.

بدورها؛ أعلنت الشرطة رسمياً أن الحادث كان عرضياً، مؤكدةً عدم وجود نية إجرامية. كما صرح طبيب خبير، لم يُكشف عن هويته، لصحيفة «تشاينا بيزنس فيو» أن السكين غُرزت في رأس الطفلة دون أن تسبب ضرراً مميتاً فوريًا نظراً لليونة جمجمتها.

وأضاف الطبيب: «لو سحبت والدة الفتاة السكين بتهور، لكان الخطر هائلاً. كان الإجراء الصحيح هو طلب المساعدة الطبية المتخصصة فوراً».

واجتاح الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، تاركاً الملايين في حالة من عدم التصديق، ومثيراً انتقادات واسعة النطاق للأم. وتساءل أحد الأشخاص: «هل هذه الأم طبيعية أصلاً؟ من الأفضل للشرطة أن تتابع هذا الأمر».