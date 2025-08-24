تحذير عاجل لكل من لديه حساب "Gmail" غَيّر "كلمة السر" في أسرع وقت ..القراصنة وصلوا !

تعرضت القاعدة البياناتية الرئيسية لشركة غوغل لهجوم سيبراني، تمكن خلاله القراصنة من الوصول إلى بيانات حوالي 2.5 مليار مستخدم لتطبيق "Gmail".

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، امس، أن مجموعة القراصنة المعروفة باسم "شايني هانترز" استطاعت التسلل إلى قاعدة بيانات غوغل التي تُدار عبر منطقة سحابية، بعد أن نجحوا في خداع أحد موظفي الشركة في يونيو الماضي.

وأضافت الصحيفة أن القراصنة سرقوا كمية هائلة من الملفات التجارية، بما في ذلك أسماء الشركات وتفاصيل الاتصال بالعلماء، مع الإشارة إلى أن غوغل لا تعتقد أن كلمات المرور قد تأثرت بالاختراق.

ومنذ ذلك الحين، بدأ القراصنة باستغلال هذه البيانات لإجراء مكالمات هاتفية مزيفة وإرسال رسائل بريد إلكتروني خبيثة، في محاولة للوصول إلى حسابات المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية.

وأكد خبير الأمن السيبراني جيمس نايت أن هذا الاختراق قد يُسبب أضرارًا جسيمة لمستخدمي "Gmail"، إذ يتظاهر المحتالون بأنهم موظفو غوغل للاتصال بالعملاء.

وأشار نايت إلى أن العديد من المستخدمين تلقوا مكالمات هاتفية ورسائل نصية مزيفة، تهدف إلى دفع الأشخاص لتسجيل الدخول أو مشاركة كلمات المرور، كما أشار إلى أن القراصنة يستخدمون أرقامًا تبدأ برمز 650 لإقناع الضحايا بإعادة تعيين كلمات المرور.

ونصح الخبير كل من لديه حساب "Gmail" بمراجعته وتحديث كلمة المرور إذا كانت ضعيفة أو شائعة الاستخدام، مشددًا على أهمية تفعيل المصادقة متعددة العوامل لإضافة طبقة حماية إضافية، بالإضافة إلى إجراء فحص الأمان في غوغل لكشف أي نقاط ضعف في الحساب الشخصي.