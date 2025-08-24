بعد عودتها لحسام حبيب و"انفصالها" عن محاميها.. شيرين: "اطّمنوا أنا عارفة بعمل ايه"

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بياناً أعلامياً، حذّرت فيها محاميها السابق ياسر قنطوش وكل من يحاول التدخل في حياتها الشخصية.

وجاء في البيان أن شيرين تعلن لجمهورها الكريم وللرأي العام أن الأستاذ ياسر قنطوش لا يمثلها قانونياً في أي شأن، ولا تربطها به أي صلة حالياً.

وأكّدت شيرين أنها تخاطب جمهورها العزيز مباشرة، وتطمئنه بأنها تُدرك خطواتها جيداً، و"عارفة بعمل ايه" وأن مسيرتها الفنية الطويلة وما مرت به من مواقف وتجارب، سواء كانت جميلة أو صعبة، منحتها الخبرة الكافية لاتخاذ قراراتها بنفسها.

وشدّدت شيرين على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج أخباراً أو تصريحات غير صحيحة عنها، أو يحاول التدخل في حياتها الشخصية بشكل يسيء لها أو لعائلتها.

وتأعربت شيرين في الختام عن تقديرها العميق لجمهورها الوفي، وتؤكد أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها في حياتها ومسيرتها الفنية.

وجاء بيان شيرين رداً على بيان لقنطوش جاء فيه: "إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصًا على الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها الى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها وعلى مدار السنوات والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وإن شاء الله قريبًا تحصل على تعويض كبير وتعود لها القنوات اليوتيوب، ولكن في هذه الفتره، ظهر هذا الشخص مرة أخرى وفوجئت بمكالمة من الفنانة، تقول لي بالحرف الواحد الحقني، وتستنجد بنا".