بوسطن: توقيف لصّين اشتريا مجوهرات بـ 160 ألف دولار بأموال مزيفة

كشفت محطة "سي بي أس" الأمريكية أن رجلين استخدما مبالغ مالية مزيفة نجحا في شراء مجوهرات أصلية من متجر في بوسطن هذا الربيع، قيمتها تقارب 160 ألف دولار.

ووفقا لتقرير الشرطة سلم الرجلان 160 ألف دولار نقدًا مقابل ساعتين من ماركة رولكس، وسلسلتين من الذهب الوردي والألماس، وغيرها. ولم تُكتشف هذه الخدعة إلا بعد يومين من عملية البيع التي جرت في 25 أبريل، عندما قام أحد الأشخاص في المتجر الواقع في شارع تمبل بليس بفحص الأوراق النقدية في عداد النقود، والتي تبين أنها مزورة وكُتب عليها عبارة "In Prop We Trust" -.التي تطبع على الأموال المستخدمة في الأفلام والمسلسلات بدلا من العبارة التقليدية " In God We Trust”

وقالت المحطة أن شرطة بوسطن تمكنت من تعقب الشخصين، وحصلت على أمري اعتقال ، وفقًا للادعاء. وأضافت أن المشتبه بهما استعرضا مجوهرات مطابقة لما سُرق في بوسطن على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام أحدهما بوضع إشارة للآخر وكتب: "لقد صنعنا التاريخ يا أخي".

وتم التعرف على أحد المشتبه بهما وهو ديفين جونسون، ويبلغ من العمر 20 عامًا والذي مثل أمام محكمة في بوسطن في 22 يوليو لمواجهة تهمة السرقة في القضية، وأُفرج عنه بكفالة، وفقًا للادعاء. لم يُكشف عن هوية الشخص الآخر، حيث قال الادعاء إنه لم يُستدعَ للمحاكمة، لكنهم لم يُصرحوا ما إذا كان قد أُلقي القبض عليه.

وفي بيان، وصف المدعي العام لمقاطعة سوفولك، كيفن هايدن، الأمر بأنه "مخطط جريء للغاية لشراء مجوهرات حقيقية - ومجوهرات باهظة الثمن أيضًا - بأموال مزيفة، والتي تم كشفها في النهاية بفضل عمل دقيق ومثابر من قِبل محققي شرطة بوسطن".