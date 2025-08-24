رجل اشترى عنكبوتاً ليؤنس وحدته فلدغه وقتله

توفي رجل بريطاني بعد تعرضه للدغة عنكبوت سام اشتراه عبر الإنترنت، وفقًا لعائلته. وأفادت كايلي جيل، طليقة كيربي، البالغ من العمر 38 عامًا، من بريسكوت بإنجلترا، لصحيفة "ليفربول إيكو" أن الرجل توفي في 2 أغسطس بعد معاناته من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

واشترى كيربي، والد مراهقين من جيل، خمسة عناكب أليفة من الإنترنت في الأسابيع التي سبقت وفاته. وكان قد عاد لتوه من رحلة عائلية في 26 يوليو عندما بدأ يشعر بتغيرات في درجة الحرارة وآلام في الجسم. ولاحقا اتصل بأخته وقال إنه لا يستطيع التنفس في 2 أغسطس قبل أن يسقط على الأرض. وبينما لم يُحدد سبب الوفاة رسميًا، قالت جيل إن العائلة تعتقد أن كيربي عانى من مضاعفات لدغة عنكبوت سامة.

وكشفت جيل: "أخبرني عن اللدغة، وقلت له إنه بحاجة للذهاب إلى المستشفى، لكنه لم يفعل. لا ينبغي أن يُسمح للناس بشراء هذه العناكب عبر الإنترنت، بل يجب أن يحصلوا على تراخيص لامتلاكها". ليس واضحًا نوع العناكب التي اشتراها كيربي، لكن المملكة المتحدة موطن لـ 650 نوعًا، 12 منها معروفة بالعض، وفقًا لمتحف التاريخ الوطني. ولا يوجد في الولايات المتحدة سوى نوعين سامين من العناكب، هما الأرملة السوداء والعنكبوت البني الناسك. ونادرًا ما تحدث وفيات أو إصابات خطيرة بسبب لدغات العناكب في كلا البلدين. وقالت جيل إن كيربي كان "مهووسًا" بالعناكب، وأنه اشتراها لتؤنسه لأنه يعيش بمفرده.