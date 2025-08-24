وفد متحف زايد الوطني يطلع على تراث «المقطع»

اطلع وفد من متحف زايد الوطني، خلال زيارته لمتحف المقطع في إمارة أبوظبي، على المعروضات التاريخية التي يحتضنها المتحف، والتي تُمثّل ذاكرة وطنية توثق محطات بارزة من التاريخ الأمني والتطورات في المنطقة.

واستقبل قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع فريق متحف المقطع في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، مدير متحف زايد الوطني، الدكتور بيتر ماغي، إذ جرى خلال الزيارة تأكيد أهميتها في تعزيز التعاون الثقافي بين المتاحف الوطنية، وإبراز حرص شرطة أبوظبي على توثيق الموروث الشرطي، باعتباره ركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة، ودوره البارز في غرس الوعي بأهمية صون الإرث التاريخي، والمحافظة على المعالم الحضارية ونقلها للأجيال المقبلة.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال عرض المواد التاريخية والعلمية وتبادل الخبرات المتحفية.