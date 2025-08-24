تعليق البحث عن متسلقة عالقة في أعالي جبال قيرغيزستان

عُلق البحث عن متسلقة روسية عالقة منذ 11 يوماً في أعالي جبال قيرغيزستان بآسيا الوسطى، إلى أجل غير مسمى بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما وصف عناصر الإنقاذ العملية أمس، بأنها «مستحيلة».

وأصيبت ناتاليا ناغوفيتسينا بكسر في ساقها في 12 الجاري أثناء تسلقها قمة بوبيدا، أعلى قمة في قيرغيزستان وإحدى أخطر قمم آسيا الوسطى، على ارتفاع نحو 7000 متر.

وقضى المتسلق الإيطالي لوكا سينيغاليا الذي حاول إنقاذها في 15 الجاري أثناء التسلق.

وانتهت محاولات إنقاذ المتسلقة الروسية التي بلغت 48 عاماً في 20 الجاري، بإخفاقات عدة، ومن بينها حادثة تعرضت لها مروحية إنقاذ في الجبال، واضطرار مجموعة من المتسلقين إلى وقف الصعود بسبب وعكة صحية خطرة ألمّت بقائدهم.

وتناهز درجات الحرارة حالياً 30 درجة مئوية تحت الصفر ليلاً على قمة بوبيدا، مصحوبة بعواصف رياح وعواصف ثلجية.