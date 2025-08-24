بحيرة آيبسي تجتذب الحشود.. وسط مخاوف على بريقها

تجذب بحيرة آيبسي الخلابة في ألمانيا، التي تُعد من أجمل البحيرات الجبلية، أعداداً غفيرة من الزوار كل صيف، لكن هذا الإقبال الكثيف يثير قلق السلطات المحلية التي تدعو الزوار إلى التحلي بمزيد من «المسؤولية».

أصبحت مياه بحيرة آيبسي البافارية الصافية ومناظرها الجبلية الخلابة من الأماكن الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يثير مخاوف من أن تُفقدها موجات السياحة المفرطة بريقها.

وقال المسؤول البلدي كريستيان أندريه، إنه سعيد بالإقبال الكبير على البحيرة، لكنه أيضاً مرتاح لأن الحشود التي تتهافت على الموقع تُذكّره أحياناً ببعض «الفعاليات الجماهيرية».

انضمت البحيرة الواقعة عند سفح جبل تسوغ شبيتسه، أعلى قمة في ألمانيا، إلى وجهات أخرى مثل البندقية في إعادة تقييم إيجابيات جذب حشود الزوار وسلبياته، وإن لم تصل هذه الوجهة الألمانية إلى المستوى نفسه بعد على صعيد الأعداد.

في بلدة غرايناو المجاورة، كانت حشود تنتظر حافلات النقل المتجهة إلى البحيرة، ودفع الاكتظاظ الكبير بكثيرين إلى انتظار الحافلة التالية. وازدحمت حركة المرور بشكل كثيف على طول الكيلومترات القليلة الأخيرة من الطريق الوحيد المؤدي إلى البحيرة، والذي يقود أيضاً إلى عربات التلفريك المزدحمة بالقدر نفسه باتجاه قمة تسوغ شبيتسه.

وبمجرد وصول الزوار إلى البحيرة، يمكنهم التمتع بمنظر الشاطئ المُحاط بأشجار الصنوبر، والذي يطلق عليه مكتب السياحة المحلي اسم «الكاريبي البافاري».