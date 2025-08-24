استطلاع: ثلث الألمان يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

كشف استطلاع حديث للرأي أن ثلث الألمان تساورهم مخاوف بشأن فقدان وظائفهم في ضوء صعود الذكاء الاصطناعي. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 34% من المشاركين أبدوا قلقهم بشأن وضعهم الوظيفي في ضوء تطور الذكاء الاصطناعي، بينما لم يبدِ 62% آخرون أي قلق.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في منتصف الشهر الجاري، 2175 ناخباً مؤهلاً.

ولم يرصد الاستطلاع فروقاً جوهرية بين أنصار الأحزاب السياسية المختلفة في قلقهم من الذكاء الاصطناعي، إلا أنه أظهر أن العمال الذين يعيشون في المدن وذوي المستوى التعليمي المنخفض كانوا أكثر خوفاً من أن يحل محلهم الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ووفقاً لاستطلاع رأي نشره معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في يونيو الماضي، تعتقد نحو 27% من الشركات في ألمانيا أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان وظائف في السنوات الخمس المقبلة.

وتتوقّع نسبة نحو 5% من الشركات أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في إتاحة وظائف إضافية، بينما لا يتوقع ثلثاها أي تغيير.

ومنذ أن أطلقت شركة «أوبن إيه آي» الأميركية أول نموذج لغوي تفاعلي كبير لها «شات جي بي تي» في نوفمبر 2022، أحرز تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً هائلاً.