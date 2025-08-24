مكتبة محمد بن راشد تواصل تعزيز حضورها في محافل عالمية

في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، اختتمت مكتبة محمد بن راشد، بنجاح كبير، أول من أمس، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا)، تحت شعار «اتحاد المعرفة.. بناء المستقبل»، من 18 إلى 22 الجاري في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وخلال مشاركتها، استعرضت مكتبة محمد بن راشد أبرز خدماتها ومبادراتها التي تمزج بين الطابعين التقليدي والحديث للمكتبات، إلى جانب تقنياتها المتطورة ومرافقها المتخصصة، كما عرّفت بجائزة محمد بن راشد للغة العربية.

وحظي ركن المكتبة في المؤتمر، بزيارات عدة من قادة وصناع القرار في القطاع المعرفي، إلى جانب خبراء مكتبيين من أكثر من 150 دولة، بينهم رؤساء جمعيات مكتبات، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون بارزون، إذ استقبلت وفوداً من سلطنة عمان وقطر والسعودية وكازاخستان وأذربيجان وجنوب إفريقيا، وإسكتلندا وألمانيا وماليزيا ومنغوليا ومولدوفا، وكذلك جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتبة بيت الحكمة، وجامعة زايد.

ومن بين الأسماء البارزة التي زارت ركن المكتبة: الرئيس التنفيذي لرابطة المكتبات الجامعية في كازاخستان، كولزان إرزانوفا، ورئيس شبكة المكتبيين العرب، الدكتورة هبة إسماعيل، ورئيس الأنظمة المكتبية في كازاخستان، الدكتورة كولبادان ماديباييف، ورئيس جامعة كازاخستان الوطنية لتأهيل المعلمات، كولميرا نورزانوفا. وشكلت هذه اللقاءات منصة حيوية للحوار حول آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى فريق مكتبة محمد بن راشد، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا)، فيكي ماكدونالد، إذ تم تكريمها تقديراً لدورها البارز في دعم وتطوير قطاع المكتبات على المستوى الدولي. وقدّمت ماكدونالد جلسة خاصة تناولت فيها جهود الاتحاد الدولي حول العالم، مع الإشادة بزيارتها إلى مكتبة محمد بن راشد، إذ عُرضت صور من الزيارة خلال الجلسة.

وشارك فريق مكتبة محمد بن راشد في العديد من ورش العمل المتخصصة التي ركزت على تعزيز دور المكتبات في التنمية والمعرفة، ومواكبة التحولات العالمية. وتناولت الورش موضوعات متنوعة، مثل الوصول الشامل للمعلومات ودعم ذوي الهمم والنازحين، وإدارة حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز إنتاجية أمناء المكتبات، والبنية التحتية البحثية، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي والمناخي، وحفظ التراث، إضافة إلى الاستعداد للكوارث ومكافحة الأخبار الزائفة، كما استعرضت الورش تطبيقات عملية لأدوات الذكاء الاصطناعي، وعرضت نحو 160 ملصقاً علمياً.

كما عُقدت جلسة حوارية مفتوحة في ركن المكتبة، ناقشت قضايا محورية، مثل «معايير كتب برايل»، بالتعاون مع منظمة «ديزي» المتخصصة، وآفاق الترشيحات للجوائز الثقافية، بالتعاون مع اتحاد المكتبات والمعلومات (اعلم)، إلى جانب دعوة الرؤساء والخبراء لحضور قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025، المقررة في أكتوبر المقبل.

واختتم وفد المكتبة مشاركته في المؤتمر بجولة ميدانية إلى أبرز المكتبات العامة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، منها مكتبة الأطفال والشباب، إضافة إلى زيارة المتحف الوطني للاطلاع على مكتبة الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي، الذي يُعدّ أحد أعظم الكتاب الروس في كل العصور، وكذلك المخطوطات القديمة ونسخ نادرة من المصاحف، إلى جانب قسم الخرائط.

هدايا رمزية

على هامش المشاركة في الدورة الـ89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، تلقت مكتبة محمد بن راشد العديد من الهدايا الرمزية، من بينها كتاب «Ilham: Portrait of President» من المكتبة الوطنية في أذربيجان، و«100 MASTERPIECES» من المكتبة الوطنية الفرنسية، في خطوة تعكس تقديراً دولياً لدور مكتبة محمد بن راشد كمركز جاذب للمعرفة والابتكار.

. 18 إلى 22 الجاري نُظّم المؤتمر في العاصمة الكازاخستانية.