آي ويوي: سأصنع فيلماً عن أوكرانيا

أعلن الفنان الصيني آي ويوي أنه يصنع فيلماً عن أوكرانيا، مضيفاً لصحيفة «برلينر تسايتونغ» اليومية الألمانية في تصريحات نشرت أول من أمس أنه في أوكرانيا حالياً، ويعتزم البقاء لمدة شهرين لإكمال المشروع.

وأوضح الفنان الصيني (67 عاماً) أن الفيلم يستكشف أسئلة مثل: «لماذا لاتزال أوكرانيا على قيد الحياة وكيف يمكن للثقافة أن توجد في مثل هذه الأوقات الصعبة؟».

وأشار إلى أن المشروع يتم بإدارة مؤسسة غير ربحية تدعم الثقافة الأوكرانية وتجلب الفنانين إلى البلاد.

وسافر آي ويوي في وقت سابق إلى أوكرانيا لإقامة معرض لأعماله، ومن المقرر افتتاحه في كييف منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه أصبح لديه «صلة عاطفية» مع أوكرانيا: «الناس هنا ودودون للغاية ومستعدون لدعمك»، لافتاً إلى أنه قرر أن يصنع الفيلم لهذا السبب.