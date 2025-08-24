فنلندي يفوز ببطولة العالم للغيتار الهوائي

أعلن منظمو بطولة العالم للعزف على الغيتار الهوائي لعام 2025 التي أقيمت في مدينة أولو الفنلندية، أن أحد السكان المحليين، أبو «ذا أنجوس» راوتيو، فاز ببطولة العالم للعزف على الغيتار الهوائي لعام 2025، التي نُظّمت على مدار الخميس والجمعة الماضيين.

وقال الفائز على منصة «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي: «لا أصدق أنني فزت بالمسابقة».

وطبقاً للمنظمين، فإن هدف المسابقة السنوية هو تعزيز السلام العالمي، تحت شعار «اصنعوا الهواء وليس الحرب». وأضاف المنظمون أن الحروب ستنتهي، وسيتوقف التغير المناخي، وستختفي كل الأشياء السيئة، إذا لعب سكان العالم على الغيتار الهوائي.