وفاة مساعد مخرج مسلسل «إميلي في باريس».. انهار أثناء التصوير

تم تعليق تصوير الموسم الخامس من مسلسل «إميلي في باريس» الناجح الذي تنتجه شركة «نتفليكس» بعد وفاة مساعد مخرج في البندقية، قبل أيام فقط من انتهاء التصوير.

وأكد مسؤولو المدينة أول من أمس أن رجلاً إيطالياً (47 عاماً) انهار أثناء التصوير في فندق بالبندقية.

وباءت محاولات إنعاشه بالفشل، وتشتبه السلطات في أنه أصيب بأزمة قلبية.

ولم تتضح بعد مدة توقف الإنتاج.

وعلى الرغم من أن مسلسل «إميلي في باريس» تدور أحداثه في العاصمة الفرنسية فإن بعض حلقات الموسم الجديد يتم تصويرها في إيطاليا، بما في ذلك روما والبندقية.

وكان من المقرر في الأصل أن يستمر التصوير في مدينة البندقية حتى غد بعد تصوير أجزاء سابقة في روما في مايو الماضي.

وقالت «نتفليكس» إنه من المقرر أن يبدأ عرض الموسم قبل عيد الميلاد (الكريسماس) بفترة وجيزة.