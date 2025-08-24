مصر: احتواء بقعة زيت «غير معلومة المصدر» بنهر النيل

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في مصر منال عوض، أمس، الانتهاء من احتواء بقعة زيتية خفيفة بنهر النيل في الأقصر (721 كم جنوب القاهرة).

وقالت الوزيرة، في بيان نشرته وزارة البيئة المصرية على صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس، إن محطات مياه الشرب لم تتأثر، مشيرة إلى توجيه عاجل بتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات تموين العائمات النهرية كمصدر محتمل للتلوث.

ولفت البيان إلى أنه فور ورود بلاغ تحرك فرع جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية النيل وشرطة البيئة والمسطحات، حيث تبين وجود بقعة سولار بطول 10م × 1.5 م تقريباً، غير معلومة المصدر.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع البقعة على الفور وتفتيتها دون توقف لمحطة المياه، مع إجراء مسح كامل لمجرى النيل حتى المراسي السياحية جنوباً، والتأكد من خلوه من أي آثار للتلوث.