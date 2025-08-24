أنشطة إبداعية وتعليمية في ورشة «الروبوت الورقي»

نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، ورشة بعنوان «نصنع ونضيء.. الروبوت الورقي»، بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ومركز «فلاي إن»، ضمن سلسلة فعاليات الابتكار والمبادرات المجتمعية.

وشهدت الورشة مشاركة مجموعة من الأطفال الذين تفاعلوا مع أنشطة تعليمية وإبداعية، صُممت لتعزيز مهارات التفكير الابتكاري والعمل الجماعي، إلى جانب تعريفهم - بأساليب مبسطة - فن تصميم الروبوتات بطريقة ممتعة ومشوقة.

وأكد برنامج عجمان للتميز الحكومي أن تنظيم مثل هذه المبادرات، يجسد التزامه بتعزيز دور المجتمع، وترسيخ ثقافة الابتكار لدى الأجيال الناشئة، مشيراً إلى أن الفعالية تأتي انسجاماً مع «عام المجتمع» الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في غرس قيم التكافل والتلاحم، وتمكين الأطفال من الإبداع والمشاركة الإيجابية، في بناء مستقبلهم.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص البرنامج على الإسهام الفاعل في المبادرات المجتمعية، وترسيخ دور الابتكار كأداة للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات إمارة عجمان، في بناء مجتمع معرفي مبدع.