عاصفة مفاجئة تضرب آلاف الهواتف المحمولة في مصر

اشتكى عدد من مستخدمي الهاتف المحمول في مصر، من تغييرات مفاجئة طرأت على أنظمة الهاتف وطريقة العرض داخله، وسط مخاوف من حدوث عملية اختراق.

ونشر العديد من المستخدمين لهواتف شركات صينية شهيرة متداولة في مصر، منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعربون فيها عن تخوفهم من احتمالية تعرضهم للاختراق، بسبب وجود مشكلات متكررة وتحديثات في أنظمة الاتصالات وتطبيقات جوجل بلاي وشاشة عرض المكالمات وطريقة ظهور الأسماء المسجلة على الهاتف وتغييرات في قائمة الإعدادات.

وفي أول رد فعل رسمي، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن التغييرات المفاجئة في العديد من الهواتف سببها تحديث جديد للسوفت وير من جهة الشركات دون إخطار للمستخدمين.

فيما قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن آلاف المصريين تقدموا بشكاوى نتيجة ظهور تحديثات مفاجئة على هواتفهم العاملة بنظام أندرويد، ما أدى إلى تغييرات غير متوقعة في شكل القوائم وأنظمة الاتصال.

وأكد رمضان، عدم وجود اختراق للهواتف المحمولة كما يعتقد بعض المستخدمين؛ مشيرا إلى وجود تحديثات داخلية على أنظمة الأندرويد لم تعلنها الشركات.

ودعا المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في ضبط خدمات الاتصال، إلى التواصل مع شركة الاتصالات التابع لها للحصول على تعليمات ضبط الإعدادات بشكل صحيح.