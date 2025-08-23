انقطاع سلك يربط جسراً ببعضه يقتل 10 أشخاص في الصين

قُتل 10 عمال وفُقد 4 آخرون، بعدما انقطع سلك في جسر قيد الإنشاء في شمال غرب الصين، الجمعة، وفق ما أفادت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية.

وأظهرت فيديوهات نُشرت عبر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" انهيار الجسر أثناء الليل، وسقوط جزء كبير من الهيكل في مياه النهر الأصفر، من ارتفاع يصل إلى عشرات الأمتار.

وذكرت صحيفة "الشعب" أن 15 عاملاً ومدير مشروع كانوا يعملون في موقع بناء الجسر الممتد على النهر الأصفر في مقاطعة تشينغهاي، عندما انقطع السلك، وأرجعت وسائل الإعلام الحادث إلى انقطاع سلك واحد أو أكثر من أسلاك البناء الفولاذية.

وجسر جيانزه، الواقع على خط سيتشوان-تشينغهاي، هو هيكل قوسي معدني مخصص لحركة القطارات، كما أنه الأول من نوعه الذي يُبنى فوق النهر الأصفر، بحسب صحيفة "الشعب".

وشارك المئات من عناصر الإطفاء والشرطة في عمليات البحث والإنقاذ، حسبما ذكرت "شينخوا"، وتُعد الحوادث في مواقع البناء والمصانع أمراً متكرراً في الصين، نظراً إلى مساحة البلاد الشاسعة، لكن أيضاً بسبب معايير السلامة غير الكافية في بعض الأحيان.

وفي ديسمبر الماضي، تم الإبلاغ عن فقدان 13 شخصاً إثر انهيار في موقع بناء خط سكة حديد رئيسي في مدينة شنجن (جنوب)، ولم يبلغ عن أي ناجين.